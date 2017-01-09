09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:22
Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor
Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin bu haftaki konusu " Aşı ve komplikasyonları" oldu.
Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Kubilay Uğur, Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meda Kondolot 'un Dünya'da ve ülkemizde uygulanan aşılarla ilgili Aile Hekimleri ve Çocuk Sağlığı uzmanlarına bilgiler verdiğini belirterek, "Toplantıda çocukluk çağında uygulanan aşılar, aşı sonrası karşılaşılabilecek istenmeyen etkiler ve pratikte karşılaşılan sorunlar interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Oldukça verimli geçen seminerlerimiz düzenli olarak devam edecektir" dedi.
Geriatri Merkezindeki seminerde konuşan Doç. Dr. Meda Kondolot ise, "Ülkemizde de dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmakta olan güvenilir ve etkin aşılar uygulanmaktadır. Bazı aşılar neredeyse ömür boyu koruma sağlarken, bazı aşıların uzun süreli koruma sağlaması için düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Aşılama sadece çocukluk dönemine özgü değildir, ergenlerde ve erişkinlerde de uygulanması gereken aşılar vardır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü "aşılamada eksiklikleri tamamla" ve "yaşam boyu aşılama" sloganlarını kullanmaktadır. Aşı yapılarak bir birey sadece kendi sağlığını değil aynı zamanda toplum sağlığını korumaktadır" dedi.
Kondolot, " Aşılar konusunda zaman zaman aslı ve tıbbi dayanağı olmayan söylemler ortaya atılmaktadır. Örneğin aşılarda civa olduğu söylentileri. Bu doğru değildir. Günümüzde kullanılmakta olan aşılar civa içermemektedir ve bu konuda endişeye gerek yoktur. Aşılardan sonra ortaya çıkabilen istenmeyen etkilerinde çoğu hafif ve tedavi gerektirmeyen etkilerdir. Oysaki aşılanmadığımız takdirde sakatlıklar ve ölümle karşılaşırız. Bu nedenle sağlık çalışanları olarak ailelere bu konuda doğru ve güvenilir tıbbi bilgileri sunarak, asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarmalıyız. Aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmak her çocuğun hakkıdır. Aşılama ile her yıl 2 milyon çocuğun ölümü engellenmektedir" diye konuştu.
(AÖ-Y)

09.01.2017 13:26:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, &quot;Haber alma özgürlüğü ile kıtalar arası mesafeler saniyelere dönüşmüştür&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KITALAR ARASI MESAFELER SANİYELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Vali Kamçı'ya Ziyaret
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI'NDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
&quot;Gazeteci, Vatan ve Milletten Yana Taraftır&quot;
YEREL

"GAZETECİ, VATAN VE MİLLETTEN YANA TARAFTIR"
Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERDE VATAN SEVGİSİ PEKİŞTİRİYOR
Mondi, Bellona ve İstikbal İSMOB Fuarı'na Yeni Ürünleriyle Katılacak
YEREL

MONDİ, BELLONA VE İSTİKBAL İSMOB FUARI'NA YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILACAK
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Basın Çalışanları Halkın Sesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BASIN ÇALIŞANLARI HALKIN SESİDİR"
Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı: 'Bilgisayara bağlı görme sendromu'
YEREL

GAZETECİLERDE GÖRÜLEN EN SIK GÖZ HASTALIĞI: 'BİLGİSAYARA BAĞLI GÖRME SENDROMU'
Melikgazi'de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE KESİNTİSİZ ULAŞIM DEVAM EDİYOR
Uzlaşma Görüşmelerinde Sona Yaklaşıldı
YEREL

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Vali Kamçı'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, &quot;Gelişim ve Kalkınma Sürecinde Gazetecilerin Büyük Bir Katkısı Vardır&quot;
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ, "GELİŞİM VE KALKINMA SÜRECİNDE GAZETECİLERİN BÜYÜK BİR KATKISI VARDIR"
TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi
YEREL

TYB KAYSERİ ŞUBESİ YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: &quot;Elleriniz cepte yürümeyin&quot;
YEREL

ÖZEL DÜNYAM HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI MUSTAFA ALTUNEL: "ELLERİNİZ CEPTE YÜRÜMEYİN"
Develi'de ekipler gece boyunca kar temizleme çalışması yaptı
YEREL

DEVELİ'DE EKİPLER GECE BOYUNCA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
Kapanan 50 Mahalle Yolunu Açma Çalışmaları Sürüyor
YEREL

KAPANAN 50 MAHALLE YOLUNU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak Mesajı
YEREL

KAYSERİ SARRAF VE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI VE TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI ÖMER GÜLSOY'DAN 10 OCAK MESAJI
Kayseri'nin ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL

KAYSERİ'NİN İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA MİJAİLOVİC SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Eğitime kar engeli
YEREL

EĞİTİME KAR ENGELİ
Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi
YEREL

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray'ı kadrosuna kattı
YEREL

KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR'DAN GÜRAY'I KADROSUNA KATTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADAN:
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı
YEREL

HAVALAR SOĞUDU, IHLAMUR SATIŞLARI ARTTI
Erciyes kara doydu
YEREL

ERCİYES KARA DOYDU