YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor

Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin bu haftaki konusu " Aşı ve komplikasyonları" oldu.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Kubilay Uğur, Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meda Kondolot 'un Dünya'da ve ülkemizde uygulanan aşılarla ilgili Aile Hekimleri ve Çocuk Sağlığı uzmanlarına bilgiler verdiğini belirterek, "Toplantıda çocukluk çağında uygulanan aşılar, aşı sonrası karşılaşılabilecek istenmeyen etkiler ve pratikte karşılaşılan sorunlar interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Oldukça verimli geçen seminerlerimiz düzenli olarak devam edecektir" dedi.

Geriatri Merkezindeki seminerde konuşan Doç. Dr. Meda Kondolot ise, "Ülkemizde de dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmakta olan güvenilir ve etkin aşılar uygulanmaktadır. Bazı aşılar neredeyse ömür boyu koruma sağlarken, bazı aşıların uzun süreli koruma sağlaması için düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Aşılama sadece çocukluk dönemine özgü değildir, ergenlerde ve erişkinlerde de uygulanması gereken aşılar vardır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü "aşılamada eksiklikleri tamamla" ve "yaşam boyu aşılama" sloganlarını kullanmaktadır. Aşı yapılarak bir birey sadece kendi sağlığını değil aynı zamanda toplum sağlığını korumaktadır" dedi.

Kondolot, " Aşılar konusunda zaman zaman aslı ve tıbbi dayanağı olmayan söylemler ortaya atılmaktadır. Örneğin aşılarda civa olduğu söylentileri. Bu doğru değildir. Günümüzde kullanılmakta olan aşılar civa içermemektedir ve bu konuda endişeye gerek yoktur. Aşılardan sonra ortaya çıkabilen istenmeyen etkilerinde çoğu hafif ve tedavi gerektirmeyen etkilerdir. Oysaki aşılanmadığımız takdirde sakatlıklar ve ölümle karşılaşırız. Bu nedenle sağlık çalışanları olarak ailelere bu konuda doğru ve güvenilir tıbbi bilgileri sunarak, asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarmalıyız. Aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmak her çocuğun hakkıdır. Aşılama ile her yıl 2 milyon çocuğun ölümü engellenmektedir" diye konuştu.

(AÖ-Y)



09.01.2017 13:26:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER