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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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üçük ellerden yaralı askerlere büyük moral

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:25
üçük ellerden yaralı askerlere büyük moral
Küçük ellerden yaralı askerlere büyük moral

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi konaklarında eğitim ören minik öğrenciler Kilis Devlet Hastanesinde yatan yaralı askerleri ziyaret ederek, kendi elleriyle yaptıkları resimleri ve mektupları teslim etti.
Öğrenciler mektupları, şiirleri ve resimleriyle askerlerin toprakları, birliği korudukları, güvenliği sağlamak için canlarını ortaya koydukları için teşekkür etmek ve manevi olarak yanlarında olduğunu göstermek için gitti. Kilis'te 7 den 70'e herkes askerlerini yalnız bırakmadı.
Yemekleriyle, örgüleriyle, şiirleriyle, resimleriyle, mektuplarıyla ve en önemlisi dualarıyla hep Mehmetçiklerin yanında olarak herkese örnek oldu.
(MAD-SD-Y)

09.01.2017 13:28:56 TSI
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