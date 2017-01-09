YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. üçük ellerden yaralı askerlere büyük moral

Küçük ellerden yaralı askerlere büyük moral



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi konaklarında eğitim ören minik öğrenciler Kilis Devlet Hastanesinde yatan yaralı askerleri ziyaret ederek, kendi elleriyle yaptıkları resimleri ve mektupları teslim etti.

Öğrenciler mektupları, şiirleri ve resimleriyle askerlerin toprakları, birliği korudukları, güvenliği sağlamak için canlarını ortaya koydukları için teşekkür etmek ve manevi olarak yanlarında olduğunu göstermek için gitti. Kilis'te 7 den 70'e herkes askerlerini yalnız bırakmadı.

Yemekleriyle, örgüleriyle, şiirleriyle, resimleriyle, mektuplarıyla ve en önemlisi dualarıyla hep Mehmetçiklerin yanında olarak herkese örnek oldu.

(MAD-SD-Y)



09.01.2017 13:28:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER