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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'a çocuk izlem merkezi açıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:34
Zonguldak'a çocuk izlem merkezi açıldı
Zonguldak'a çocuk izlem merkezi açıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların, ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için çocuk izleme merkezi kuruldu.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Muharrem Erdem konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:
"İlimizde kurulmuş olan çocuk izleme merkezi (ÇİM) cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle cinsel istismara uğramış olma ihtimali olan çocukların farklı farklı kurumlarda farklı kişilerce muayene edilmesinin önüne geçilmiş olup, çocukların yaşadıkları olaylardan daha az travmatize olması amaçlanmaktadır. Bu açtığımız merkezde adli ve tıbbi işlemler bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekiple tek seferde yapılması sağlanacaktır. Çocuk izleme merkezimizde Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Barosu Başkanlığının katkılarıyla hizmet sunumumuz gerçekleştirilecek olup; bu tür şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğüne veya Jandarmaya haber verilmesi gerekmektedir."
(ÖMR-OA-Y)

09.01.2017 13:38:28 TSI
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