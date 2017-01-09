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Tufanbeyli'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Adana'da kışın en etkili olduğu ilçelerden Tufanbeyli'de, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Okulların da bugün tatil edildiği ilçede, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Çalışmaları yerinden takip eden Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için uygun yerlere kendi elleriyle yem bıraktı.

Olumsuz hava şartlarının yanı sıra yol durumuyla ilgili de sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran Başkan Ergü, "Bütün canlılar bizim için çok önemli. Yolda mahsur kalan vatandaşımızın da, doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarımızın sıkıntısı da bizim ortak derdimiz. Bunun için gücümüz nispetinde çalışıyor, mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

(ELF-Y)



09.01.2017 13:40:39 TSI

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