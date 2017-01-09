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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:37
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta Sibirya soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 dereceyi bulduğu kentte adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmaya çalışıyor.
(NA-MSA-Y)

09.01.2017 13:41:22 TSI
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