Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
(Fotoğraflı)
Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta Sibirya soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 dereceyi bulduğu kentte adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle binaların çatılarında boyu 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmaya çalışıyor.
(NA-MSA-Y)
09.01.2017 13:41:22 TSI
NNNN