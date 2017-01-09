Aydın MHP'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yayınladığı mesajda; "Basın; aydınlatıcı, iyi ve doğruyu gösterici, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasimizin en yılmaz savunucusu olan bir güçtür. Tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)
09.01.2017 13:42:47 TSI
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