YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın MHP'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Aydın MHP'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yayınladığı mesajda; "Basın; aydınlatıcı, iyi ve doğruyu gösterici, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasimizin en yılmaz savunucusu olan bir güçtür. Tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



09.01.2017 13:42:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER