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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Rektör Gür'den iade-i ziyaretler

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:39
Rektör Gür'den iade-i ziyaretler
Rektör Gür'den iade-i ziyaretler

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni görevi nedeniyle kendisine yapılan kutlama ziyaretlerine, iade-i ziyarete başladı. Gür, kendisine çiçek gönderme yerine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yardım Kampanyasına yapılan bağış miktarının da 27 bin TL'yi bulduğunu açıkladı.
İade-i ziyaretler kapsamında Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin kentini kucaklayan bir üniversite olmaya devam edeceğini vurguladı. Göreve başladığından buyana Türkiye'nin birçok ilinden binlerce kişinin kutlama ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Rektör Gür, "Bu ziyaretlerin hepsi benim için çok değerli. Ama, özellikle üniversitem, Gaziantep ve ülkem için işbirliklerini konuştuğumuz ziyaretlerin ayrı bir önemi var. İnşallah bu ziyaretlerde aldığımız işbirliği kararlarını uygulamaya koyacağız. Kutlama ziyaretinde bulunan, çağrımıza uyarak Başbakanlığımız tarafından başlatılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yardım Kampanyası'na yaklaşık 27 bin TL'lik bağışta bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Rektör Gür'ün iade-i ziyarette bulunduğu Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep Üniversitesi ile ilişkilerin daha da geliştirilerek devam edeceğini vurguladı.
(BRN-Y)

09.01.2017 13:43:33 TSI
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