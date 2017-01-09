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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Ekici'den çalışan gazeteciler günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:39
Ekici'den çalışan gazeteciler günü mesajı
Ekici'den çalışan gazeteciler günü mesajı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Denetim Kurulu Üyesi Bayram Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
NGC Başkanı Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ekici, yayınladığı mesajında, basın mensuplarının demokrasinin ve Türkiye´nin gelişmesi için görevlerini takdire şayan bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.
Basının gücünü halktan aldığını söyleyen Ekici, "Doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerinin başında gelmektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedir." diye konuştu.
Ekici, "Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmekte. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren meslektaşlarımızı takdir etmemek mümkün değil. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.
(COŞ-AÖ-Y)

09.01.2017 13:43:42 TSI
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