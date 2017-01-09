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Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi'nde görev değişimi



Çiğdem Şirin

ANKARA (İHA) - Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi Başhekimi değişti. Hastanenin kurucu başhekimlerinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Parlak, yeniden Gölbaşı'nda başhekim olarak göreve başladı.

2005 yılının Kasım ayında Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi'nde kurucu başhekim olarak görev yapan ve 2007 yılında Atatürk Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atanan Parlak, 2012 yılında Ankara 1. Bölge Tıbbi Hizmetler Başkanlığı'nda 1 yıl görev yaptı. 2013 yılından bugüne kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak hizmet veren Parlak, Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atandı. Aslen Konyalı olan Başhekim Yrd. Doç. Dr Ömer Parlak evli ve 2 çocuk babası.

(ÇİĞ-SO-Y)



09.01.2017 13:47:02 TSI

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