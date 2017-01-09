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Kara'dan tarifesi olmayan esnafa gözdağı

- Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara:

- "Tarifesi olmayan esnaf ve sanatkârın gözünün yaşına bakmayacağız"



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TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, turizm sezonuna kadar denetimlerini tamamlayarak sezona hazır gireceklerini belirterek "Özellikle tarife konusunda titiz bir denetim uyguluyoruz. Tarifesi olmayan esnaf ve sanatkârın gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan 'Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara "Proje kapsamında turizmle ilgili lise ve üniversitelerden mezun olan, ya da turizm sektöründe çalışıp işsiz durumda bulunan arkadaşlarımıza ulaştık ve yapılan mülakatlarda 20'si erkek 20'si kadın olmak üzere 40 gencimizi kursiyer olarak seçtik. 25 ön büro, 15 servis olmak üzere iki ayrı eğitim grubu oluşturduk. 15 servis kursiyerimize 288 saat süreli meslek ve 120 saat İngilizce, 25 ön büro kursiyerimize 632 saat süreli meslek ve yine 120 saat İngilizce eğitimi verdik. Ayrıca her iki gruba genel beceri, rehberlik ve danışmanlık, stres yönetimi, kişilik analizi ve CV hazırlama eğitimleri verildi. Kursiyerlerimizin otellerimizde bir ay süreyle uygulamalı eğitim yapmasını sağladık. Kursiyerlerimizin bölgemizde ve ilimizde turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Bu proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını artırmayı, bölgede turizmin kalitesini yükseltmeyi, genç istihdamı desteklemeyi ve işsizlik oranını azaltmayı amaçladık. Projenin adında da olduğu gibi, turist kazananın, geleceği de kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Trabzon'daki esnaf ve sanatkarın turizm sektörüne uyum sağlayabilmeleri için çalışmalarının süreceğini kaydeden Kara "Hizmet sektöründe faaliyette bulunan 8 bin işletme çalışanına Mart ayı içinde anket çalışması gerçekleştirerek, iletişim, pazarlama, mesleki İngilizce, Arapça, turistlere davranış şekli, etik turizm ekonomisi ve Ahilik kültürünün korunması konularında eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz. Bu eğitimi KTÜ ile beraber yapacağız. Turizm konusunda ne kadar başarılı ve samimi olursak kazanan Trabzonumuz olacaktır. Her geçen gün kendimizi yenilemek ve çağa ayak uydurmak zorundayız. Turizm potansiyelinden azami ölçüde yararlanabilmemiz için mutlak suretle hizmet kalitesini artırmak, müşteri beklentilerini üst düzeyde tutarak sektörden daha fazla pay almaya odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

Turizm sezonu yaklaşırken özellikle tarife konusunda çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kara, "Denetimlerimizi sıklaştırdık. Şoför esnafı hariç geri kalan 8 bin esnafımızı adrese dayalı olarak denetliyoruz. Amacımız turizm sezonuna TESOB olarak net şekilde hazır girmek. Denetimlerimiz 12 ay sürecek. Geçtiğimiz aylarda Şalpazarı, Tonya, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde tarife denetimi gerçekleştirdik. 766 esnaf ve sanatkarımızı denetledik, sadece 252'sinde tarifenin mevcut olduğunu gördük. İlgili odadan 15 gün içinde tarifesini almayanların gözünün yaşına bakmayacağız. Mutlak surette disipline sevk edeceğiz ve cezai müeyyidesi neyse uygulayacağız. Bu şehir bu ülke bizim. Meslek odalarımızın da denetimleri daha fazla benimsemelerini ve daha fazla sorumluluk almalarını canı gönülden diliyorum. Ayrıca belli bölgelerde uygulanan Arapça, İngilizce ve Rusça tarifeleri 18 ilçemize de yayacağız" diye konuştu.

(Bk-ÖS-Y)



09.01.2017 13:49:50 TSI

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