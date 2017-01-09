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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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MGC Başkanı Haydar Karaduman:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:50
MGC Başkanı Haydar Karaduman:
MGC Başkanı Haydar Karaduman:
- "Yazılı basın okuyucu bulma sorunu ile karşı karşıya"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, tüm gücüyle teknolojiye direnen yazılı basının okuyucu bulma sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Haydar Karaduman, 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren Basın Yasası ile bazı kazanımların elde edildiğine dikkat çekerek, "Ancak 56 yıllık sürece baktığımızda, çıkarılan yasalarla yıpranma hakkı sadece sarı basın kartı sahibi gazetecilerle sınırlı bırakılmıştır. Gazete, dergi, Televizyon, radyo ve internet haberciliği yapan sitelerde çalışanlar sayısı düşmekte, gazeteciler ciddi olarak işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Karasal yayın yapan yerel Televizyonlar kapanmaya başlamış, uydudan yayın yapan Televizyonlarımız da yüksek uydu kira ücretleri karşısında sıkıntılarla karşı karşıyadır" dedi.
Yazılı bazının teknolojiye tüm gücüyle direnmesine rağmen kuyucu bulma sorunu ile karşı karşı kaldığını vurgulayan Karaduman, "Hiçbir yasal alt yapısı olmayan ancak, gazete, televizyon ve radyoların tüm işlevlerini yürüten internet haberciliği mevcut iletişim araçlarının önüne geçmiştir. Gazete, Televizyon ve Radyolar ayrı ayrı Gazetecilik gerektiren meslekler iken teknolojinin yarattığı internet medyacılığı, bu üç iletişim aracının yıllar süren hakimiyetlerini etkilemeye başlamıştır. Buna karşın istihdam yaratmayan, mevcut çalışanların dahi işsiz kalmasına yol açan internet medyacılığının idari, adli ve mali hiçbir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Hazırlanacak internet medyasında gazetecilerin istihdam edilecekleri de düşünülerek yeni bir internet medyası için yasal bir düzenleme şarttır" ifadelerine yer verdi.
Hükumetin internet yasasını bir an önce çıkarması için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydeden Karaduman, "2017 yılında internet medya yasasının çıkarılması en önemli önceliğimizdir" dedi. Karaduman, "Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak 7 Yıldan bu yana 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bu yıl da "Mazide Kalan Manşetler" Sergisini 7 Ocak Cumartesi günü açarak son 100 yılda Malatya'da yer alan manşetleri günümüze taşıdık. Malatya Basın Tarihini hazırlayıp basarak, Basın tarihimiz için önemli bir tarihi kaynak oluşturduk. 2017 Yılına gelindiğinde tüm basın çalışanları genel sorunlarının yanı sıra, mesleksel sorunları da mevcuttur. Ancak dün olduğu gibi bu günde sorunlarımızdan çok sorumluluklarımız önceliğimizdir. Evet sorunlarımız var ama sorumluluklarımız bu günkü koşullarda daha önce gelmektedir. Ülkemizde yaptığı toplu katliamlarla günlük yaşamı dahi etkileyen terör sorunu, gazetecilerin sorunlarından önce gelmektedir. Bu duygularla meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyoruz. 10 Ocak Gazetecilerin önemli kazanımlar elde ettiği önemli bir gündür. Bu güne sahip çıkmak da tüm gazetecilerin görevidir. Bu gün birçok kazanımımızı kaybetmiş isek, kaybettiklerimizi yeniden almak, yeni kazanımlar elde etmek için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününe, birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmalıyız. 57 Yıl önce bizlere önderlik yaparak Gazetecilik mesleğini onurlandıran rahmetli üstatlarımızı bir kez daha anarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün aynı zamanda Gazetecilerin, birlik, beraberlik, dayanışma ve hak arama günü olduğunu unutmayalım. Tüm Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(CÖ-SD-Y)

09.01.2017 13:55:16 TSI
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