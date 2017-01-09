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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa'da sokak hayvanlarına ma dağıtıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:52
Süleymanpaşa'da sokak hayvanlarına ma dağıtıldı
Süleymanpaşa'da sokak hayvanlarına ma dağıtıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Zirve Dağcılık Kulübü üyesi sporcularla birlikte sokak hayvanları için mama dağıttı.
Türkiye'nin en büyük dağcılık topluluklarından biri olan Zirve Dağcılık Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kış şartlarında beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sporcularla birlikte mama dağıtım etkinliğine katıldı. Yaklaşık 20 kişilik bir ekiple sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Zirve Dağcılık üyelerine araç ve personel desteği veren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri de etkinliğe destek verdi.

"Sokak hayvanlarına birlikte sahip çıkmalıyız"
Halkla birlikte gerçekleştirilen çalışmaların her zaman daha anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle sosyal sorumluluk projelerini halkımızla birlikte hayata geçirmekten her zaman mutluluk duyuyoruz. Özellikle de bu sert kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımıza sahip çıkılmasını çok önemsiyoruz. Bu kenti onlarla paylaştığımızı unutmamalıyız. Bu gibi etkinliklere imkanlarımız dahilinde her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Zirve Dağcılık Kulübü sporcularına bu anlamlı girişimlerinden ötürü tüm Süleymanpaşalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Gündoğdu Başkan Eşkinat'a teşekkür etti
Zirve Dağcılık Kulübü Tekirdağ Şubesi Başkanı Adnan Gündoğdu da, desteklerinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür ederek, "Bu dondurucu havada çağrımıza kulak verip can olan tüm Süleymanpaşa ve Çorlu'daki Zirve dostlarına, etkinliğin Süleymanpaşa ayağındaki duyarlılıklarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sayın Ekrem Eşkinat 'a ve belediye çalışanlarına çok teşekkürler" diye konuştu.
(HLD-MEF-Y)

09.01.2017 13:56:04 TSI
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