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TED Malatya Koleji güreşte bölge şampiyonasına katılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - TED Malatya Koleji Güreş takımı Malatya'da yapılan müsabakalarda ikinci olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili TED Malatya Koleji'nden yapılan açıklamada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul sporları kapsamında bu yıl kurulan güreş takımının Malatya ikincisi olduğu belirtildi. Güreş müsabakalarında TED öğrencisi Mertcan Özyavuz 59 kilogramda Malatya 1'incisi olduğu ifade edildi. Müsabakada Boran Doğan 42 kilogramda Malatya 2'incisi ve Fevzi Alpyılmaz, Yiğit Bay ile Teoman Kavuk'da 65 kilogramda Malatya 3'üncüsü olduğu belirtildi. Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu gururu bizlere yaşatan öğrencilerimize TED Malatya Koleji ailesi olarak teşekkür ederiz. Bölge şampiyonasına katılmayı hak kazanan öğrencimiz Mertcan Özyavuz'a ise başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(MT-SD-Y)



09.01.2017 13:56:21 TSI

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