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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Pazar esnafı soğuğa direniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:54
Pazar esnafı soğuğa direniyor
Pazar esnafı soğuğa direniyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne'de, bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava pazar esnafını zorluyor. Kentte her Pazartesi günü kurulan pazaryeri, aşırı soğuklar sebebiyle boş kaldı.
Edirne'de her Pazartesi kurulan Karaağaç mahallesi başta olmak üzere bölge üreticilerinin ürünlerinin ağırlıklı olarak satışa sunulduğu Pazartesi Pazarı, kar yağışı ve soğuk havadan etkilendi. Pazar esnafının büyük bir bölümü tezgah açamazken, ürünlerini satabilmek için tezgah açan az sayıda esnafta soğuktan etkilenmemek için kendilerince yöntemler geliştirdi.

Boş kasaları yakarak ısınmaya çalışıyorlar
Pazar esnafları, kent genelinde hissedilen ve eksi 12 derecelere kadar düşen soğuk havada satış yapabilmek için tezgahlarını açtıklarını dile getirerek, "Bir Pazartesi günümüz var. Soğuk ve kar bizi çok etkiledi. Satışlarımız çok düştü. İnsanlar pazara gelerek alışveriş yapamaz halde. Bizlerde biraz olsun ısınmak için çoban ateşleri yakıyoruz" dedi.
(KU-MEF-Y)

09.01.2017 13:57:30 TSI
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