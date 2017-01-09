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Başkan Toyran'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran mesajında; "Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili yollarından biri olan basına, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu günlerde büyük görevler düşmektedir. Basın camiası toplumların aydınlatılması, toplumsal tüm olaylarda gerekli reaksiyonların gösterilmesi, anayasal bir hak olan halkın doğru bilgilendirilmesi gibi görevlerini fedakarca yerine getirmektedir. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basının önemi 15 Temmuz'da yaşanan karanlık gecede bir kez daha ortaya çıkmıştır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak insanların kişilik haklarına saygılı olan, bilgi kirliliği değil topluma haber ve yol gösteren yorumlarını sunan, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden tüm gazeteci arkadaşlarımıza selam olsun. Basın çalışanlarının özgür ve bağımsız olarak görevlerini yapabilmeleri, özlük hakları başta olmak üzere sosyal refah içinde yaşam sürebildikleri, özellikle yerelde emek veren kuruluşların ekonomik feraha kavuşabildikleri aydınlık günler diliyorum. Basın çalışanlarının, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(LT-MB-Y)



09.01.2017 14:03:17 TSI

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