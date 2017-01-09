Simav'da maddi hasarlı trafik kazası
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi çevre yolunda oluşan gizli buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Bugün öğlen saatlerinde Uşak'tan Simav sanayi sitesine yedek parça almak için gelen 64 DD 315 plakalı otomobil, buzlu yolda kayarak Muradınlar kavşağındaki orta refüje girdi. Sürücünün yara almadan atlatılan kazanın ardından, olay yerine çağrılan kurtarma aracı ile otomobil kaza mahallinden çekildi. Tek taraflı olduğu bildirilen kaza ile ilgili bir işleme gerek olmadığı ifade edildi. (MEİ-EFE)
09.01.2017 14:04:04 TSI
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