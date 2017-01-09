YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav'da maddi hasarlı trafik kazası

Simav'da maddi hasarlı trafik kazası



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi çevre yolunda oluşan gizli buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Bugün öğlen saatlerinde Uşak'tan Simav sanayi sitesine yedek parça almak için gelen 64 DD 315 plakalı otomobil, buzlu yolda kayarak Muradınlar kavşağındaki orta refüje girdi. Sürücünün yara almadan atlatılan kazanın ardından, olay yerine çağrılan kurtarma aracı ile otomobil kaza mahallinden çekildi. Tek taraflı olduğu bildirilen kaza ile ilgili bir işleme gerek olmadığı ifade edildi. (MEİ-EFE)



09.01.2017 14:04:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER