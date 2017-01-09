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Niğde'de esnaf 2016 yılında 35 milyon kredi kullandı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2017 yılında kooperatif üyelerinin 35 milyon TL kredi kullandırdı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Fahri Eker, esnafın en büyük destekçisinin Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi olduğunu belirterek: "2016 yılında esnaf ve sanatkarımıza Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi aracılığı ile verdiğimiz krediler ve kredi faizinin düşük olması esnaf ve sanatkarın 2017 yılına işlerini aksatmadan girmesini sağladı. 2016 yılında esnaf ve sanatkarımıza verdiğimiz kredi 35 milyon TL'dir. Genel toplama baktığımızda ise 60 milyon TL gibi bir rakama ulaştık. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi esnaf ve sanatkarımızın finansman konusundaki açık bir kapısı, zor günlerinde yanında olan bir sistem. Bu sistemden dolayı da birçok esnafımız hem işini geliştirmek, işini büyütmekte, ödemelerini rahat yapmaktadır ve ticaretini devam ettirmektedir. 2017 yılında ki hedefimiz bu kredilerin ve desteklerin iki katı olmasından yanadır. Dolayısıyla bu verilen paranın faizinin yüzde 50'sini devlet süspanse ediyor. Cumhurbaşkanında söylediği gibi bankalar yüzde 18 civarında bir faizle kredi verirken bizim faiz oranımız ise yüzde 5'tir. Esnafımız bu krediyi bir yılda kapatırsa b faiz oranı yüzde 4'e kadar düşmektedir. 6 aylık ödemeler ile yapıldığı için hem esnafın işine geliyor, esnafımızın isteğine göre aylık ve 3 aylıkta ödeme planları yapılıyor. Esnafın en büyük destekçisi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifidir. Özellikle son dönemlerde bizim verdiğimiz krediler ile esnaf ve sanatkarımız işini yürütmekte ayakta durabilmektedir. Bu nedenden dolayı en büyük desteği bizden görüyor. İnşallah 2017 yılında daha fazla kredi kullandırıp, diyelim ki bu yıl genel toplam 60 milyon TL ise her yıl daha fazla katkı sağlamak isteriz. Şuanda parasal bir sıkıntımız yok, talep her esnafımızın işini görüyoruz. Kooperatif olarak çok iyi bir durumdayız" dedi.

Eker: " 22 Ocak 2017'de mali genel kurulumuz var gerekli açıklamaları yaparak gerekli bilgileri vereceğiz. Tabi bizler bu parayı krediyi verirken de en büyük desteği Niğde Halk Bankası Müdürü ve çalışanlarından aldık. Şartlarımızı kolaylaştırarak bizlere ve esnafımıza büyük katkıları oluyor. Bundan dolayı da Halk Bankası Müdürüne ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Kooperatifimizde yeni bir yapılanma oldu biz daha önce Ankara Bölge Müdürlüğüne bağlıydık şimdi Kayseri Birliğine bağlandık buda bizim için daha iyi oldu. Esnaflarımın kredi ödemesinde geri dönüşlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Esnaf ve Sanatkarımız borçlarını ellerinden geldiği kadar zamanında ödemeye çalışıyorlar. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi

(YE-AÖ-Y)



09.01.2017 14:04:47 TSI

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