DAGC'den başsağlığı
ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yayınladığı bildiri ile Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu'nun yakınları ve ailesine başsağlığı diledi.
Önceki gün İstanbul'da vefat eden Yılmazoğlu için taziye mesajı yayınlayan DAGC açıklamasında, "Meslek büyüğümüz, Şerafettin Yılmazoğlu'nun kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kentimiz basın hayatına uzun yıllar hizmet eden, çok sayıda meslektaşımızın da yetişmesine katkıda bulunan Yılmazoğlu'nun ölümü, basın camiamız için önemli bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Merhumun cenazesinin Salı günü toprağa verileceği öğrenildi.
(ERZ-AA-Y)
09.01.2017 14:06:26 TSI
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