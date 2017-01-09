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Tepebaşı'nda sağlık eğitimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığı ile kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Belde Evi'nde verem hastalığı ve korunma yolları, Çukurhisar Belde Evi'nde ise kadınlarda kanser taraması (Erken Tanı Hayat Kurtarır) konuları hakkında eğitim verildi. Zincirlikuyu Belde Evi'nde Ebe Figen Deniz, Hemşire Gülsüm Ödül ve Acil Tıp Teknikeri Burcu Tabur tarafından verilen eğitimde, verem hastalığı ve hastalıktan korunmak için izlenecek yollar anlatıldı. Eskişehir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Tepebaşı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Çukurhisar Belde Evi'nde Hemşire İlçay Zarif ve Reyhan Eker tarafından verilen Kadınlarda Kanser Taraması konulu eğitimde, meme kanseri taramasında ulusal standartlar, kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır, dokunarak muayene ve elle muayene edilecek bölgeler konusunda bilgiler verildi. Bu ve benzeri eğitimlerle daha sağlıklı ve daha bilinçli bir Tepebaşı oluşturabilme amacıyla çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, eğitimlerine devam ederek vatandaşları bilgilendirecek.

(KÇ)



09.01.2017 14:06:43 TSI

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