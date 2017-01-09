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Sarıkamış şehitleri için yürüdüler



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları koordinatörlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerinin 102.yılında tüm şehitlerin aziz hatırası adına Kalafat köyündeki şehit Ulaş Açıkgöz'ün şehitliğine yürüyüş düzenlendi.

Biga Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Şube Müdürleri, Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin, Gençlik Spor İlçe Müdürü Celal Avcı, Sendika temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, "Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanını seven tüm arkadaşlarımız ile birlikte yürüyoruz.90 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış harekatının 102.yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış harekatında vatanı uğruna can veren kahramanları anlamak, hatıralarını genç zihinlerde canlı tutmak ve milli tarih bilinci ile vatan sevgisi aşılamak için yürüyoruz" dedi.

(GD)



09.01.2017 14:10:00 TSI

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