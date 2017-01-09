09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de su kesintisi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:07
Denizli'de su kesintisi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla, 11 Ocak 2017 tarihinde muhtelif mahallelerde su kesintisi yapılacak.
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Pamukkale İlçesi yeni hat tadilatı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 09.00-22.00 saatleri arasında Yunusemre, Kınıklı, Siteler, Mehmetçik, Kuşpınar, Karaman ve Merkezefendi Mahallelerinde; Merkezefendi İlçesi yeni hatların ana şebeke bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için ise 11.00-22.00 saatleri arasında da Muratdede ve İlbade Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 14:11:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLERİ GÜNÜ
MHP'nin &quot;Yeni Anayasa Bilgilendirme Toplantısı&quot;
YEREL

MHP'NİN "YENİ ANAYASA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"
Sarayköy 33. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali
YEREL

SARAYKÖY 33. GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ
Denizli'de ev yangınları: 2 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE EV YANGINLARI: 2 ÖLÜ
Teleferikle yaylada kar keyfi
YEREL

TELEFERİKLE YAYLADA KAR KEYFİ
Denizlili vatandaşlar Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü
YEREL

DENİZLİLİ VATANDAŞLAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA YÜRÜDÜ
Denizlili firmalar down sendromlu kızların gelinlik hayali için defile düzenleyecek
YEREL

DENİZLİLİ FİRMALAR DOWN SENDROMLU KIZLARIN GELİNLİK HAYALİ İÇİN DEFİLE DÜZENLEYECEK