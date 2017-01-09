YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seyitgazi Belediyesi'nden okullara destek

Seyitgazi Belediyesi'nden okullara destek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi okullara yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor.

Seyitgazi Belediyesi ilçedeki okulların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gidererek eğitime destek olmaya devam ediyor. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda belediye marangoz atölyesinde masa, dolap, kitaplık, askılık, oturma bankı gibi ürünleri imal ederek okulların ihtiyaçlarını karşılayan Seyitgazi Belediyesi katkı sunmaya devam ediyor. Belediyenin her zaman okullara destek verdiğini belirten veli ve öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirerek, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyor.

(KÇ)



09.01.2017 14:19:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER