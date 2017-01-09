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Başkan Çetin Gazeteciler Günü'nü kutladı



ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz demeden büyük gayretlerle mesai yapan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, basın mensuplarını unutmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çetin, "Gazetecilik kutsal bir meslektir. Büyük bir fedakârlıkla mesleklerini icra eden tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik mesleğinin tarafsızlık, fedakârlık ve büyük bir cesaret gerektirdiğini vurgulayan Selçuk Çetin yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ^

"Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, büyük bir fedakârlık isteyen, zor şartlarda özveri ile yerine getirilen kutsal bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için tarafsızlığını yitirmeden, gece gündüz demeden, büyük bir titizlik ve cesaret ile halkı bilgilendiren, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan gazeteci kardeşlerimiz her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle ülkemizin ve ilçemizin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, siyasal ve ekonomik gelişmelerinin kamuoyuna ulaştırılmasına önemli katkı sağlayan gazeteciler, aynı zamanda bizimle hemşehrilerimiz arasındaki iletişim köprüsüdürler. Toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu görevi yerine getirirken mesai kavramı gözetmeksizin zorluklara aldırmadan çalışıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı tüm gazeteci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hayatını kaybeden medya mensuplarına da Allah'tan rahmet diliyorum."

(BC-AŞ-Y)



09.01.2017 14:22:01 TSI

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