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Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı 1 yaralı



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Doğu Caddesi ile Tevfik Fikret Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, Salih K. (42) idaresindeki 42 BAH 41 plakalı otomobil ile Yücel Ş. (46) idaresindeki 26 KS 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 KS 482 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabriye Ş. (45) yaralandı. Yaralı yolcunun, kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İC-KÇ)



09.01.2017 14:22:07 TSI

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