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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Koçarlı-Söke yolunda feci kaza; 2 ölü 4 yaralı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:19
Koçarlı-Söke yolunda feci kaza; 2 ölü 4 yaralı
Koçarlı-Söke yolunda feci kaza; 2 ölü 4 yaralı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ticari taksi ile diyaliz servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Koçarlı'ya bağlı Şenköy Mahallesi'nde yaşayan İçli ailesi, ilçe merkezinde kurulan semt pazarında alışveriş yaptıktan sonra köylerine dönmek için tuttukları ticari taksiyle yola çıktı.

İçli ailesini taşıyan ticari taksi Sobuca Mahallesi'ne geldiğinde Söke'nin Bağarası Mahallesi yönünde gelen özel bir firmaya ait diyaliz servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen her iki araçta bulunan 6 kişiden 2'si öldü, 4'ü ise yaralandı. Kaza nedeniyle Koçarlı-Söke karayolu trafiğe kapandı.
(MB-Y)

09.01.2017 14:20:38 TSI
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