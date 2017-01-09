Rektör Gündoğan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Rektör Gündoğan, mesajında, "Anadolu Üniversitesi olarak gazeteciliğin bilimsel gerekliliklerini özümsemiş ve mesleğini daha saygın kılmak için sorumluluk bilinciyle çalışan gazeteciler yetiştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, başta gazeteci mezunlarımız olmak üzere bütün gazetecileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)
09.01.2017 14:25:54 TSI
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