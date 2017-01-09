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Kar sonrası çocukların kızak keyfi



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Haber : Tuna İşleyen

Kamera : Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı ve ara sokaklarda aşıra buzlanma sebebiyle çocuklar, kızak vazifesi görecek ne bulduysa alıp birbirleriyle yarıştılar.

Bidaonları yarıdan keserek kızak yaptılar ve Dağçeşme Mahallesi ile Yıldırım Beyazıt mahallesinin yokuşlu yollarını kızak pistine çevirerek, karda kaymanın keyfini çıkardılar.

Çocukların en büyük özlemi ise kar yağışının devam etmesi ve okullarının tatil olması idi.

Öğrenciler, yağan kar ile buzlanan dik yokuşlarda kızak yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler. (Tİ - EFE)



09.01.2017 14:31:19 TSI

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