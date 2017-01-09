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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Sözlü: "Basın, köklü demokrasilerin vazgeçilmezidir"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:28
Sözlü: "Basın, köklü demokrasilerin vazgeçilmezidir"

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, yaşanan sorunlar nedeniyle kutlama yapmaktan ziyade, sıkıntıların gündeme getirildiği ve çözüm için tartışma platformlarının oluşturulduğu, toplumsal farkındalık inşa etme fırsatı haline geldiğini belirtti.
Sözlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazetecilerin görevinin toplum yararına objektif bilgilendirme olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu görevini layıkıyla yerine getiren gazetecilerin ve basın organlarının özgürce çalışabilmesi gerekir. Çağdaş demokrasilerde basın kuruluşlarının, gazetecilerin işlerini baskı altında olmadan yapması vazgeçilmezdir. Bağımsız ve toplum yararına çalışan medyanın varlığı, bir toplumun köklü demokrasiye ulaşmasındaki en önemli unsurdur.
Gazetecilerin dürüstçe ve objektif kriterler doğrultusunda işlerini yapmalarından ötürü hapsedilmesi, işlerinden edilmesi, baskı altında tutulması ve gücü elinde bulunduranların kontrolüne alınması, hele hele hayatlarına kastedilmesi asla kabul edilemez. Kamu yararına çalışan gazetecilerin, mesleklerini icra etme hakkının korunması için hepimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor."
Sözlü, mesajını şöyle tamamladı:
"Günümüzde bu konuda yaşanan sıkıntılara ve bütün zorluklara rağmen gelecekten ümitliyim. Türkiye'de bir gün basın mensuplarının çağdaş demokrasi normlarında, rahatça, dürüstçe, kamu yararına özgürce çalışabilecekleri bir ortamın oluşturulacağına inanıyorum. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği Muasır 'Medeniyetler Seviyesi'ne yükselme hedefinden vazgeçilmemesi yeterlidir."
(ELF-Y)

09.01.2017 14:31:47 TSI
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