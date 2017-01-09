09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:28
Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava
Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava
- Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bir lezzet olan Kilis tavasının patenti alınıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Mehmet Ali Dağ
Kamera : Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir lezzet olan ve dünyaca ünlü Kilis tavasının patentini almak için Kasaplar ve Kebapçılar Odası tarafından çalışmalar son aşamaya gelindi.
Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şevket Memiler, Kilis Tavasının Osmanlı döneminden gelen bir lezzet olduğunu ifade ederek, Kilis tavasının patentini almak için başlatılan çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydetti. Memiler, "Kilis tavasının patentini kentimize kazandırmak için çalışma başlattık. Çok olumlu ilerleyen patent sürecinde son aşamaya geldik" dedi.
Meşhur Kilis tavasının yapımı hakkında bilgi veren Şevket Meliler, "Kilis Tavası, Kilis yöresinde yetişen İvesi koyun etinin kaburgası ve boşluğundan yapılır. Salça, maydanoz, sıvı yağ ve kuyruk yağı konmaz. Kıyma, soğan ve biberler çekilir. Tuz, karabiber ve toz biber iyice özdeşleşinceye kadar yoğrulur. Kıvamına gelince daha sonra tepsinin içerisine yaz günü patlıcan, kış günü patates konur. Patlıcanlar tuzlu suda iyice sıkılıp tepsinin tabanına dizilir. Son olarak biberler ve domates dilimlenip kenar boşluklara dizilir, fırında 30 dakika kontrollü pişirilir" dedi.
Kilis tavasının pide fırınında pişirildikten sonra evlerden sofraya geldiğini kaydeden Memiler, "Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tavası sofraları süslüyor. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis tavası geliyor. Kilis'te, kasaplar tarafından hazırlanan tava pide fırınında pişirildikten sonra sofraya geliyor" diye konuştu.
(MAD-BRN-SD-Y)

09.01.2017 14:32:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

üçük ellerden yaralı askerlere büyük moral
YEREL

ÜÇÜK ELLERDEN YARALI ASKERLERE BÜYÜK MORAL
Rektör Güvenç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması
YEREL

REKTÖR GÜVENÇ'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Suriyelilere 27 tırlık yardım
YEREL

SURİYELİLERE 27 TIRLIK YARDIM

Kaymakam Avcı gazi askeri ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM AVCI GAZİ ASKERİ ZİYARET ETTİ
Isıtıcılara aşırı yüklenilmesi nakil hatlarında arızalara neden oldu
YEREL

ISITICILARA AŞIRI YÜKLENİLMESİ NAKİL HATLARINDA ARIZALARA NEDEN OLDU
Katran Camii Restorasyonu tamamlandı
YEREL

KATRAN CAMİİ RESTORASYONU TAMAMLANDI
Türk askerlerine &quot;Anne Eli Değmiş Gibi&quot; destek
YEREL

TÜRK ASKERLERİNE "ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ" DESTEK

Vali İsmail Çataklı'nın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI MESAJI