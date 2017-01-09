YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt Kadınlar Futbol Takımı deplasmanda 3 puan aldı

Siirt Kadınlar Futbol Takımı deplasmanda 3 puan aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 8. Grupta mücadele eden Siirt Kadınlar Futbol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Muş Alparslan Sporu 5-1'lik skorla yendi.

Siirt Kadınlar Futbol Takımı Antrenörü Zeki Eren, son haftalarda iyi bir çıkış yakalayarak peş peşe galibiyet alan takımın hızla zirveye yerleştiğini söyledi. Bir üst lige yükselmeyi hedeflediklerini belirten Eren, "Oynadığımız son üç maçımızı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü konuk olduğumuz Muş spor karşısında 90 dakika rakip takıma üstünlük kurarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu skorla puanımızı 18'e yükselerek zirveye yerleştik. Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık, bu çıkışı sürdürerek şampiyon olmayı amaçlıyoruz" dedi.

(MND-MP-Y)



09.01.2017 14:34:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER