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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Vali Çelik'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:34
Vali Çelik'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Vali Çelik, gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmesiyle, her yıl 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı.
Gazetecilikten bahseden Çelik, mesajında şunları aktardı:
"Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları, internet medyası ve sosyal medya ile birlikte en dinamik mesleklerden biri olan ve fikir işçisi olarak kabul edilen gazetecilik; toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda etkinliği her geçen gün artarak önemli bir görev ifa etmekte, basın ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve objektif haber anlayışıyla, vatandaşın doğru ve eksiksiz haber alma hakkını kullanmasına aracılık etmekte ve her şartta toplum yararını gözetme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Gazete ve dergilerimizin, yerel televizyonlarımızın, radyolarımızın, internet haber sitesi yayıncılarının dizgicisinden muhabirine, köşe yazarından dağıtıcısına, program yapımcısından tasarımcısına kadar tüm basın çalışanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ilimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm gelişimindeki paylarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Onların çalışma şartlarını kolaylaştırmak, gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Mesleklerinin yıpratıcı ve zor koşullarına rağmen, mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk bilinciyle ve fedakarlıkla görev yapan basın çalışanları; hukukun evrensel koşulları, basın meslek etiği kuralları, kişilik hakları, özel hayata saygı, eleştiri sınırlarını aşmadan, doğru ve tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Bu yaklaşım, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; gazete, televizyon, radyo, dergi, bülten ve internet haber sitelerindeki tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarı içinde erişmelerini diler, sevgiler sunarım."
(KÇ)

09.01.2017 14:37:08 TSI
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