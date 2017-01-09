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Batı Trakyalı yazardan Dündar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yazar Vildan Serdar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret ederek, yeni kitabı Aşk ve Göç'ü takdim etti.

Eşi Cafer Hafız ile birlikte Başkan Dündar'ı ziyaret eden Vildan Serdar, ikinci kitabı olan Aşk ve Göç'ü imzalayarak Başkan Dündar'a takdim etti. Kendisinin de Başkan Dündar gibi Batı Trakya göçmeni olduğunu belirten Serdar, "Aynı zamanda hemşerim olan başkanımızı ziyaret etmek benim için ayrı bir mutluluk. Başkanımız kültürel faaliyetlerde oldukça başarılı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Dündar, "Yazmış olduğunuz eserleri takip ediyorum. Yunanistan'da azınlık olarak yaşayan bir kişinin duygularıyla çok güzel eserlere imza atıyorsunuz. Sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ve Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması gibi çeşitli yarışmalarla, Türk edebiyatına yeni yazar ve şairlerin kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. Yeni edebi eserler sunuyoruz. Sizin de bu yarışmalara katılmanızı beklerim" dedi.

(MŞ)



09.01.2017 14:39:03 TSI

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