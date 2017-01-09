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KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Ocak Mesajı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Basın mensuplarına sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 Sayılı Yasa'nın kabul edilmesi ile 'Çalışan Gazeteciler Günü ' olarak kabul edilen bu özel günün yıldönümünü kutlamaktayız" ifadesinde bulunan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayan, sorunları gündeme taşıyarak kamu görevlilerinin çalışmalarına yardımcı olan basın, kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Bu anlamda aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Basının görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, meslek etiğine uyması, kişi haklarına ve özel hayata özen göstermesi, bireylerin doğru haber alma ve bilgi edinmelerini sağlaması, en önemli sorumluluklarından olup büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayan, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması noktasında doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışını benimsemiş, değerli basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

(AÖ-Y)



09.01.2017 14:40:32 TSI

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