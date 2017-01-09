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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:37
Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 228 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Ayancık'ta 60, Erfelek'te 42, Türkeli'de 30, Boyabat'ta 50, Durağan'da 26 ve Saraydüzü'nde 20 köy yolu kapalı durumda.
İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
(OSM-SLH-Y)

09.01.2017 14:40:52 TSI
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