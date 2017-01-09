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Başkan Hiçyılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Hiçyılmaz, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirilmesi adına doğru haber vermek başta olmak üzere; tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini kaydetti.

Halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması için çalışan gazetecilerin gelişmiş toplumların itici gücü olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, "Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın; toplumun dinamizmini beslemeli, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmelidir. Gazetecilerin, sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirilebilmeleri, demokrasimizin gelişmesi bakımından çok önemlidir." dedi.

Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kayseri'nin tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sağlayan yerel basın çalışanlarının; gayretli, doğru, tarafsız ve meslek ilkelerine bağlı çalışma anlayışından uzaklaşmamaları gerektiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimiz genelindeki tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, bu önemli vazifeyi icra eden bütün basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluk diliyorum."

(AÖ-Y)



09.01.2017 14:38:47 TSI

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