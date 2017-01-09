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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:40
Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Sultanbeyli Belediyesi ekipleri cuma akşamından başlayarak etkisini artıran ve hafta sonu da devam eden kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf etti.
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Buna bağlı olarak başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok bölgesi kara teslim oldu. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri kar yağışının başladığı ilk andan itibaren yoğun çaba sarf etti. Fen İşleri ekipleri kentin pek çok yerinde kar küreme araçlarıyla yolların kapanmaması için çalışırken, Temizlik İşleri ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri de kaldırımların kapanmaması için yoğun çaba harcadı. 24 saat görev yapan ekiplere ilçe sakinleri 564 13 00 numaralı telefondan ulaşabilir.
(EY-ÖK-Y)

09.01.2017 14:45:21 TSI
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