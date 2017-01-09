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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Vali Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:48
Vali Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Vali Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı "Basınımızın karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları da büyük önem arz etmektedir" dedi.
Vali Zülkif Dağlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün kutuladı. Vali Dağlı mesajında "Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgilenme hakkının en etkili aracı olan özgür ve tarafsız basın demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra yeni medyanın da faaliyet ve etki alanını genişletmiş, kamuoyunun bilgilenme imkanlarının artmasını beraberinde getirmiştir. Habere ve bilgiye ulaşmanın daha kolay ve hızlı hale gelmesi basının önemini ve sorumluluğunu daha da artırmıştır. Basın çalışanlarımızın görevlerini basın etik ilkeleri çerçevesinde doğru, tarafsız, kişilik haklarına ve özel hayata saygı ve toplumsal değerlere hassasiyet anlayışı çerçevesinde yerine getirmesi, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Basın çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar hiç kuşkusuz takdire şayandır. Son yıllarda gazetecilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar ulusal ve yerel medyamızın gelişimi açısından da önemli bir rol oynamıştır. Basın aynı zamanda toplumdaki farklı görüş ve düşüncelerin rahatça ifade edilebildiği, toplumsal talep ve ihtiyaçların dile getirilebildiği ortamı oluşturması açısından da önemli bir görev ifa etmektedir. Basın mensuplarımızın mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları da büyük önem arz etmektedir. Mesleğin zor şartlarına rağmen özveriyle görev yapan tüm değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(AY)

09.01.2017 14:52:04 TSI
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