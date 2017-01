YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bolu Valisi Baruş'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, "Basın, demokratik ve kalkınan bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basının toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır" dedi.

10 Ocak Çalılan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Basın, demokratik ve kalkınan bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basının toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir" ifadelerini kullandı.

Baruş açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Bu önemli misyonu yerine getirmek için günün her saatinde ve her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimiz halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Ülkemiz ve İlimizde meydana gelen gelişmeleri okurlarına tarafsız bir şekilde aktaran gazeteciler, bir taraftan vatandaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesine ve toplumu ilgilendiren meselelerde farkındalık oluşmasına katkı sağlarken, diğer taraftan vatandaşların sorunlarının dile getirilmesi suretiyle kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine de önemli yardımda bulunmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

