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Kartal'ın sesi olacak bando takımı için müracaatlar başladı



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İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi, resmi programlar, geçit törenleri ve etkinliklerde Kartal'ın sesi olacak bando takımını kurmak için kolları sıvadı. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan bando takımı, konservatuvarların ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerinden oluşacak.

Kartal Belediyesi Bando Takımı'nda yer almak isteyen, konservatuvarların müzik bölümünde okuyan gençler, 28 Şubat'a kadar Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü arayarak başvuruda bulunabilir. Bilgi almak ve müracaatta bulunmak için 0216 280 58 13-05 aranabilecek.

(ÖK-ÖK-Y)



09.01.2017 14:53:27 TSI

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