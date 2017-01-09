YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Memur-Sen üyelerine indirimli sağlık hizmeti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Memur-Sen Antalya İl Temsilciliği Antalya Şubesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Hastane Kompleksi'nde gerçekleşen imza töreninde Sağlık-Sen Antalya Başkanı Sinan Kuluöztürk ile Memur-Sen'e bağlı diğer sendika temsilcilerinin yanı sıra Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Seçil Turhan Çavuşoğlu yer aldı.

Genel Müdür Sebahattin Tanas, indirim sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti. Tanas, "Medical Park Hastaneler Grubu'nun herkes için sağlık sloganıyla Antalyamızda Türkiye Memur-Sen Antalya İl Temsilciliği'yle bu anlaşmaya imza attık. Memur-Sen çatısı altındaki tüm memurlarımızı kapsayacak bir işbirliğiyle sağlık hizmetimizi daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliğin bize daha da güç katacağına inanıyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.01.2017 14:58:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER