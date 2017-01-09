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Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir'den



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de yaşayan çocukları her hafta farklı tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu bu kez "Pinokyo" ve "Bir Kümes Müzikali" adlı oyunlar sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi 7 Ocak Cumartesi günü hikayeleriyle tüm çocukların tanıdığı Pinokyo'yu Kayseri'ye getirdi. Tiyatro Alkış oyuncuları tarafından Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun çocukların büyük beğenisini topladı.

8 Ocak Pazar günü ise yine Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu kez "Bir Kümes Müzikali" adlı oyun sahneye konuldu. Oktay Şenol'un yazıp yönettiği iki perdelik oyun büyük ilgi gördü.

(AG-AÖ-Y)



09.01.2017 14:58:26 TSI

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