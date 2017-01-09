YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vatandaşın polis sevgisi

Vatandaşın polis sevgisi

- Erdemli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde 10 polis memurunun görev yerlerinin değiştirilmesine bir grup vatandaş tepki gösterdi

- Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması yapan vatandaşlar, "Yapılan yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dediler



(Fotoğraflı)



Oktay İnce

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde 10 polis memurunun görev yerlerinin değiştirilmesine bir grup vatandaş tepki gösterdi. Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması yapan vatandaşlar "Yapılan yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dediler.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar terörle mücadele bürosunda görev yapan polis memurlarının Mezitli ilçesinde görevlendirildiğini haber alan yaklaşık 50 kişi, Erdemli Hükümet Konağı önünde toplandı.

Burada vatandaşlar adına konuşan Şefik Göküş, "Uzun yıllar ilçemizde görev yapan uyuşturucu ve terör örgütleriyle mücadele eden değerli polislerimizin görev yerlerinin değiştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle de FETÖ terör örgütü operasyonlarını yapan bu arkadaşlarımızın görev yerlerinin değiştirilmesi kafalarımızda soru işareti bırakmıştır" dedi.

Birçok konunun aydınlatılmasının bu ekip tarafından yapıldığını ifade eden Göküş, "Özellikle de uyuşturucuyla mücadele eden bu polis arkadaşların buradaki görev yerlerine gelmelerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar açıklamayı alkışlayarak destekledi. Açıklamanın ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

(OKİ-ÖK-Y)



09.01.2017 14:58:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER