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Meteoroloji'den fırtına uyarısı



ANTALYA (İHA) - Meteoroloji, Bodrum-Antalya ve Antalya-Anamur arasındaki denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yazılı açıklama ile Bodrum-Antalya ve Antalya-Anamur denizlerde yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Açıklama, "Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgar güney ve doğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde saatte 75-90 kilometre hızla fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde saatte 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 5, yer yer 6 ila 8 metre olacak. Hava zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Görüş orta, yağış anında zayıf olacak. Fırtına, Bodrum-Antalya arasında Salı akşam saatlerinde, Antalya-Anamur arasında ise aynı gün gece saatlerinden sonra sona erecektir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta balıkçı ve denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

(SÇ-ÖK-Y)



09.01.2017 14:55:06 TSI

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