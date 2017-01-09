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'On Bin Sıcak Kalp' projesinin montları miniklerle buluşuyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'in alışveriş merkezlerinden Forum Bornova'nın, 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında başlattığı 'On Bin Sıcak Kalp' projesi kapsamında, çocuklara mont dağıtılmaya devam ediliyor.

Forum Bornovanın 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında başlattığı 'On Bin Sıcak Kalp' projesi çığ gibi büyüdü. Proje kapsamında hazırlanan montlar, sosyal medyadan paylaşılan iyi dilek mesajlarıyla birlikte ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildi. Torbalı, Bayındır, Kemalpaşa, Çiğli, Balçova, Urla, Çeşme, Karaburun, Narlıdere, Güzelbahçe ve Seferihisar ilçelerine bağlı okullarda yapılan dağıtımlarda montlarına kavuşan çocuklar, montların ceplerindeki mesajları okuyarak projeye katkısı olan herkese teşekkür etti. Projeye katılmak isteyenlerin, çocuklara göndermek istedikleri iyi dilek mesajlarının fotoğraflarını Instagram veya Twitter hesapları üzerinden #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşabileceği belirtildi.

Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, montların dağıtımının önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Alpan, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje süresince yapılacak paylaşımların artması, daha fazla iyi dileğin çocuklara ulaşılmasına olanak sağlayacak. Ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden verdiği destek, projemize ivme kazandırdı. Bu ivmeyisürdürerek geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz."

(HG-Y)



09.01.2017 14:58:36 TSI

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