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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:57
Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Palancıoğlu, mesajında bağımsız ve özgür basının demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerinden biri olduğunu kaydetti.
Basının, iletişimde ve toplumun gerçekleri öğrenmesinde en önemli araç olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:
"Bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, gerek yerel yönetimler gerek ise ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, vatandaşlarımızın yerel yönetimleri ve kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşehrilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizi kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu vesile ile ilimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı dilerim. Bu vesileyle, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını da saygıyla anıyorum."
(AG-AÖ-Y)

09.01.2017 14:58:53 TSI
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