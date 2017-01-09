09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Alemdar: "Bu olay ancak siyasi sorumsuzlukla açıklanabilir"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:57
Başkan Alemdar: "Bu olay ancak siyasi sorumsuzlukla açıklanabilir"
Başkan Alemdar: "Bu olay ancak siyasi sorumsuzlukla açıklanabilir"


SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar pazar günü AVM'de yaşanan, alışveriş merkezindeki vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olan pankart açma olayını twitter hesabından değerlendirdi.
Olayı siyasi sorumsuzluk olarak gördüğünü ve bu tür söylemlerin ancak teröre destek olacağını belirten Alemdar, Türkiye'de laiklik sorununun olmadığını ancak birilerinin ülkede iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. AVM'lerin siyasi propaganda yeri olmadığının da altını çizen Yusuf Alemdar, siyaset ile uğraşanların bu tarz provokatif eylemlerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti. AVM'deki olayın ancak cehaletle açıklanabileceğini belirten Başkan Alemdar, "CHP gençlik kollarındaki arkadaşlar, siyaset yapacaklar tabii, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir. Huzur şehrimizde böyle şeylerin tekrar gerçekleşmemesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(RŞ-RFK-Y)

09.01.2017 14:59:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da belediye başkanına tehdit iddiası
YEREL

SAKARYA'DA BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİT İDDİASI
AVM'de pankart açan 3 genç gözaltına alındı
YEREL

AVM'DE PANKART AÇAN 3 GENÇ GÖZALTINA ALINDI
Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi
YEREL

KENAN SOFUOĞLU'NDAN KAR ÜZERİNDE DRİFT GÖSTERİSİ
Sakarya ve Bolu'da eğitime kar engeli
YEREL

SAKARYA VE BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Adapazarı Belediyesi kar çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ KAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Başkan Toçoğlu yatırımlar için konuştu
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU YATIRIMLAR İÇİN KONUŞTU
Serdivan Belediyesi kar mücadelesini sürdürüyor
YEREL

SERDİVAN BELEDİYESİ KAR MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Keleş: &quot;4 ilçede 56 mahalleye daha sağlam altyapı&quot;
YEREL

KELEŞ: "4 İLÇEDE 56 MAHALLEYE DAHA SAĞLAM ALTYAPI"
Yardım için toplanan TIR'lar yola çıktı
YEREL

YARDIM İÇİN TOPLANAN TIR'LAR YOLA ÇIKTI
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

SATSO Halep'e yardım kampanyası başlattı
YEREL

SATSO HALEP'E YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI
Sakarya'da cinayet: 1 ölü
YEREL

SAKARYA'DA CİNAYET: 1 ÖLÜ