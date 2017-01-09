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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Taşçı'dan mücadele ekibine teşekkür

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:57
Taşçı'dan mücadele ekibine teşekkür
Taşçı'dan mücadele ekibine teşekkür
- Kendi elleriyle hamsi ızgara yaptı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, karla mücadele kapsamında iki gün boyunca büyük bir özveri ile çalışan ve ilçede ulaşımın aksamamasını sağlayan belediye personeline hamsi ziyafeti verdi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kar yağışının etkili şekilde başladığı ilk anlardan itibaren yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlara hamsi ziyafeti verdi. Atakum Belediyesi Bakım Onarım Atölyesinde gerçekleştirilen hamsi ziyafetinde, belediye çalışanlarına kendi elleriyle hamsi ızgara yapan Başkan Taşçı, "Büyük bir özveri ile kar mücadelesi yapan personelimiz, mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Bakım Onarım Atölyesinde hamsi ziyafeti vererek, iki gündür aralıksız kar mücadelesi gerçekleştiren belediye çalışanlarıyla buluştu. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde görev yapan ve iki gün boyunca kar temizleme, yol tuzlama ve yol açma çalışmaları yapan personele teşekkür eden Başkan Taşçı, bu yoğun çalışma sonucu Atakum ilçesinde ulaşımın bir an bile aksamadığını kaydetti.
Kar yağışının ilk anlarından itibaren bütün ekiplerin teyakkuza geçtiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Geçtiğimiz sene yoğun kar yağışı karşısında etkin bir mücadele sürdürmüştük. Bu yıl, daha güçlenen araç filomuz ve ekipmanlarımızla daha güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Kar yağışının etkili olması nedeniyle yolların kapanması, buzlanması gibi ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntılara maruz kalınmaması için ekiplerimiz ilk andan itibaren alana indi. Kapsamlı bir çalışma ile kapalı yollar açıldı, buzlanma tehlikesi olan yollar tuzlandı. Büyük bir özveri gösteren ve örnek bir çalışma ortaya koyan Atakum Belediyesi çalışanlarınla gurur duyuyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da içi rahat olsun. Kar yağışları sürdüğü müddetçe, mücadele ekiplerimiz 7/24 alanda görevlerinin başındalar" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

09.01.2017 15:00:17 TSI
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