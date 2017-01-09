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KKDGC Başkanı Daşdelen'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daşdelen, mesajında, gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabulüyle gazetecilerin sosyal yaşamlarında hiç kuşkusuz olumlu değişikler olduğunu belirtti.

Halkın çıkarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren bağımsız ve güçlü basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olan gazetecilere tarafsız haber yapmalarını sağlayacak ve çalışma şartlarını iyileştirecek haklar ile düzenlemelerin öneminin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Daşdelen, şunları kaydetti: "Tarafsız, güvenilir, özgür habercilik anlayışıyla bu görevi sorumlulukla yerine getirmektedir. Kars genelindeki yerel medya kuruluşlarının kadrolarında bulundurdukları gazetecileri 212 sayılı yasa doğrultusunda sigortalı çalıştırmaları Kars basını için bir ayrıcalıktır. 56 yıl önce gazetecilere tanınan sosyal haklara karşı çıkarak üç gün boyunca gazetelerini yayımlamayan gazete sahipleri, bugün medya plazalara dönüşmüş iş yerlerinde holding patronu haline geldiler. Gazetecilik mesleğinin saygınlığını ayaklar altına alan, meslek ilkelerini yok eden, ahlak kurallarını tanımayan, ticari çıkarlarını her şeyin önünde tutan, medyanın sağladığı gücü şahsi çıkarları için bir araç olarak kullananlar, Anadolu'nun dört bir köşesinde 'muhabir' olarak görev verdikleri meslektaşlarımıza, bırakın 212 sayılı yasayı, normal iş kolunun sağladığı sosyal güvence ve hakları bile çok görmektedirler."

Daşdelen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür.10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım."

(IÇ-AA-Y)



09.01.2017 15:01:38 TSI

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