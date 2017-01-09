09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KKDGC Başkanı Daşdelen'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:58
KKDGC Başkanı Daşdelen'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Daşdelen, mesajında, gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabulüyle gazetecilerin sosyal yaşamlarında hiç kuşkusuz olumlu değişikler olduğunu belirtti.
Halkın çıkarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren bağımsız ve güçlü basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olan gazetecilere tarafsız haber yapmalarını sağlayacak ve çalışma şartlarını iyileştirecek haklar ile düzenlemelerin öneminin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Daşdelen, şunları kaydetti: "Tarafsız, güvenilir, özgür habercilik anlayışıyla bu görevi sorumlulukla yerine getirmektedir. Kars genelindeki yerel medya kuruluşlarının kadrolarında bulundurdukları gazetecileri 212 sayılı yasa doğrultusunda sigortalı çalıştırmaları Kars basını için bir ayrıcalıktır. 56 yıl önce gazetecilere tanınan sosyal haklara karşı çıkarak üç gün boyunca gazetelerini yayımlamayan gazete sahipleri, bugün medya plazalara dönüşmüş iş yerlerinde holding patronu haline geldiler. Gazetecilik mesleğinin saygınlığını ayaklar altına alan, meslek ilkelerini yok eden, ahlak kurallarını tanımayan, ticari çıkarlarını her şeyin önünde tutan, medyanın sağladığı gücü şahsi çıkarları için bir araç olarak kullananlar, Anadolu'nun dört bir köşesinde 'muhabir' olarak görev verdikleri meslektaşlarımıza, bırakın 212 sayılı yasayı, normal iş kolunun sağladığı sosyal güvence ve hakları bile çok görmektedirler."
Daşdelen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür.10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım."
(IÇ-AA-Y)

09.01.2017 15:01:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kars Şehir Stadyumu Bakan Kılıç'ın gündeminde
YEREL

KARS ŞEHİR STADYUMU BAKAN KILIÇ'IN GÜNDEMİNDE
Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

SELİM KAYMAKAMI KEKLİK, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Sarıkamış'taki kızak pisti tamamlanmayı bekliyor
YEREL

SARIKAMIŞ'TAKİ KIZAK PİSTİ TAMAMLANMAYI BEKLİYOR
Bakanlar Arslan ve Kılıç Kars'ta
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE KILIÇ KARS'TA
Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmadı
YEREL

VEFAKAR GENÇLİK FEDAKAR ECDADINI UNUTMADI
&quot;Türkiye Şehitleriyle Yürüyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR"