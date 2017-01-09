09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:58
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay:
- ''Basın demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, yaptığı yazılı açıklamayla gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ''Basın, toplum adına, toplumun beklentilerine, tenkitlerine ve öfkesine sözcülük yapan demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur" dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ay, demokrasinin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde basın mensuplarının hayati bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatarak, bu nedenle mensuplarının görevlerini çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem verdiklerini kaydetti.
Basın mensuplarının haklarının korunması ve çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ay, ''Demokrasi için son derece önemli işlevi olan medya sektörü emekçilerimiz büyük bir özveri ile görevlerini yapma gayreti içerisindeler. Tüm basın emekçilerimizin diledikleri haklara sahip olmaları, ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri standartlara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Basının önemini darbe gecesi gördük"
Ay, doğru habere ulaşmak için yoğun emek sarf eden, kişilik haklarına saygılı, objektif, tarafsız bir tavır sergileyen gazetecilerin taşıdığı büyük önemin 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyerek, "Darbe gecesi darbeyi başarısız kılan iki etken vardır. Bunlardan birisi halk diğeri de medyadır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan medya aracılığıyla halkımızı meydanlara davet ederek darbe girişimini başarısız kılmıştır. Ülkemiz medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Demokrasiye sahip çıkarak darbelere kararlılıkla karşı duran Türk medyası, dün olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin aydınlık ve güçlü geleceği için halkımızın yanında saf tutmaya devam edecektir. Basın milletin ortak sesi olmasından öteye, kamuoyunda vicdanını temsil etmektedir. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğuna kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Gazetecilere TOKİ müjdesi
Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak çalışan gazetecilerin her zaman yanında olduklarının altını çizerek, "Gazeteci meslektaşlarımızın yaşamsal alanlarına katkı sunmak için önemli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da meslektaşlarımız için önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl TOKİ ile imzalamış olduğumuz resmi protokol ile meslektaşlarımıza bu yılın Temmuz ayı içerisinde evlerini teslim etmeye başlayacağız'' sözlerine yer verdi.
Basın ödülleri
Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolaysıyla Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak Basın Balosunun bu yıl 3. sünü düzenleyecekleri ifade etti. Ay, "Meslektaşlarımızın motivasyonunu arttırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için 2016 Basın Ödülleri yarışması düzenledik. Yarışmamıza çok sayıda gazeteci arkadaşımız başvuruda bulundu. Jürimiz tarafından başvuruları değerlendirdik ve 14 Ocak cumartesi günü Teymur Hotel'de saat 18.30'da dereceye giren arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Bu vesile ile şimdiden yarışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ederken, gazetecilik mesleğini zor şartlara rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm basın çalışanlarımızın, meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı.
(LO-SD-Y)

09.01.2017 15:02:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey doğaya dokundu
YEREL

ŞAHİNBEY DOĞAYA DOKUNDU
Vali Yerlikaya gazeteciler gününü kutladı
YEREL

VALİ YERLİKAYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Suriyelilere geçici koruma kimliği
YEREL

SURİYELİLERE GEÇİCİ KORUMA KİMLİĞİ
Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık
YEREL

GAZİANTEP'TE KUYUMCUDAN HIRSIZLIK

Tahmazoğlu, çalışan gazeticiler gününü kutladı
YEREL

TAHMAZOĞLU, ÇALIŞAN GAZETİCİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

MHP İL BAŞKANI MUHİTTİN TAŞDOĞAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Rektör Gür'den iade-i ziyaretler
YEREL

REKTÖR GÜR'DEN İADE-İ ZİYARETLER
Kulak basıncına endoskopik balon yöntemi ile müdahale
YEREL

KULAK BASINCINA ENDOSKOPİK BALON YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE
Ülkü Ocakları köy okullarına kütüphane açıyor
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI KÖY OKULLARINA KÜTÜPHANE AÇIYOR
Başkan Fadıloğlu'ndan 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlama
YEREL

BAŞKAN FADILOĞLU'NDAN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMA
Tiryakioğlu Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

TİRYAKİOĞLU ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN:
Rektör Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

REKTÖR YILMAZ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Gaziantepspor, Muhammet Demir'i kiraladı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, MUHAMMET DEMİR'İ KİRALADI
SANKO Üniversitesi ve empati işbirliği ile halka açık konferans
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ VE EMPATİ İŞBİRLİĞİ İLE HALKA AÇIK KONFERANS
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Yeni kurulan dayanışma derneğinin ilk hedefi kadına şiddeti önlemek
YEREL

YENİ KURULAN DAYANIŞMA DERNEĞİNİN İLK HEDEFİ KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEK
2017'nin ilk mezun çiftleri
YEREL

2017'NİN İLK MEZUN ÇİFTLERİ
(Düzeltme) Maraş ve Nabioğlu ailesinin mutlu günü
YEREL

(DÜZELTME) MARAŞ VE NABİOĞLU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Maraş ve Nabioğlu ailesinin mutlu günü
YEREL

MARAŞ VE NABİOĞLU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Yavuzeli İlçesinde Açık Öğretim Lise Sınavları yapıldı
YEREL

YAVUZELİ İLÇESİNDE AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI YAPILDI
Konukoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KONUKOĞLU, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Zorlukaya zorlu işlerin makinasını tercih etti
YEREL

ZORLUKAYA ZORLU İŞLERİN MAKİNASINI TERCİH ETTİ
MST İş Ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Bayraktar:
YEREL

MST İŞ VE TARIM MAKİNALARI GENEL MÜDÜRÜ BAYRAKTAR: