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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'da 144 köy yolu ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:58
Erzincan'da 144 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da 144 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 3,Çayırlı'da 15, İliç'te 10, Kemah'ta 5, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 65,Üzümlü'de 3 ve Tercan'da 30 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
(FG-AA-Y)

09.01.2017 15:02:14 TSI
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